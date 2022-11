NZS sprejela nekaj novosti, pomembnih za razvoj slovenskega nogometa

Brdo pri Kranju, 10. novembra - Na Brdu pri Kranju se je sestal izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS). Delegati so sprejeli spremembo pravilnika o trenerskem šolanju in usposabljanju, obravnavali strateški razvojni infrastrukturni projekt UEFA Hat-Trick 2022-2028 in se seznanil s kategorizacijo slovenskih nogometnih klubov v sezoni 2022/23, poroča spletna stran zveze.