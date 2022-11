Mladina o SDS in predsedniških volitvah

Ljubljana, 11. novembra - Grega Repovž v uvodniku Janševa zmaga piše o tem, kako pomembne so predsedniške volitve za Janeza Janšo. Kot navaja avtor, naj bi Logarjeva zmaga SDS in Janšo osebno vrnila v prvi plan, sporočilo o moči SDS in Janše pa bi dobila celotna javnost. Avtor je poudaril še, da SDS poskuša z Logarjevo zmago ponovno dobiti izgubljeno legitimnost.