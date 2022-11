V ZDA oktobra nepričakovana upočasnitev inflacije na 7,7 odstotka

Washington, 10. novembra - ZDA so oktobra zabeležile četrto zaporedno upočasnitev rasti inflacije na ravni potrošnikov. Cene življenjskih potrebščin, merjene z indeksom CPI, so se minuli mesec na letni ravni podražile za 7,7 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke pod pričakovanji analitikov in najmanj po januarju letos. Septembra je bila medletna inflacija v ZDA 8,2-odstotna.