Pred sto leti se je rodil samosvoj ameriški pisatelj Kurt Vonnegut

New York, 11. novembra - Danes mineva sto let od rojstva ameriškega romanopisca, satirika in likovnega umetnika Kurta Vonneguta, avtorja romanov, kot so Klavnica pet ali Otroška križarska vojna, Časotresk in Zajtrk prvakov. Vonnegut je v svojih delih satirično in v temnih tonih obravnaval absurdnost vojne in preizpraševal pregovorne prednosti znanosti.