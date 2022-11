Newyorške borze uvodoma krepko v zelenem

New York, 10. novembra - Trgovanje na Wall Streetu se je danes začelo s skokovito rastjo tečajev delnic, potem ko so bili objavljeni podatki o inflaciji v ZDA. Ta se je oktobra četrtič zapored upočasnila. Dolar je po objavi podatkov padel v primerjavi z evrom, funtom in jenom, znižali pa so se tudi donosi ameriških državnih obveznic.