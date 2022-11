Za brzdanje inflacije nujno usklajeno monetarno in fiskalno ukrepanje

Ljubljana, 10. novembra - Za brzdanje inflacije in inflacijskih pritiskov ter zmanjšanje negotovih razmer je ključno usklajeno delovanje vseh ekonomskih politik, tako monetarne kot fiskalne. To je pomembno za ohranjanje finančne stabilnosti, so poudarili govorci na današnjem dogodku Banke Slovenije z naslovom Povezave med ekonomskimi politikami in finančno stabilnostjo.