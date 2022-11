Vreme: jasno in megleno

Ljubljana, 10. novembra - Do večera bo dež ponehal tudi na jugu države, od severozahoda se bo jasnilo. V notranjosti Slovenije bo marsikje nastala megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, v alpskih dolinah okoli 0, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo večinoma sončno s koprenasto oblačnostjo, po nižinah bo dopoldne, ponekod lahko tudi dlje, megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Goriškem in ob morju do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo precej koprenaste oblačnosti, po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne marsikje megleno. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja.

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, na jugozahodu ni izključena kakšna kaplja.

Vremenska slika: Za hladno fronto se nad Alpami krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda k nam priteka nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Do večera bo dež ponehal tudi v sosednjih krajih Hrvaške, od severozahoda se bo jasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.

V petek bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost.