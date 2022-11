EU ne bo priznavala ruskih potovalnih dokumentov z zasedenih ozemelj v Ukrajini in Gruziji

Bruselj, 10. novembra - Svet EU in Evropski parlament sta danes dosegla začasni dogovor o zakonodajnem predlogu glede nepriznavanja veljavnosti potnih dokumentov, ki jih je Rusija izdala na zasedenih ozemljih v Ukrajini in na separatističnih ozemljih v Gruziji. Preden zakonodaja stopi v veljavo, jo morajo odobriti še članice EU in Evropski parlament.