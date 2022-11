Delnice NLB po objavi poslovnih rezultatov s petodstotno rastjo

Ljubljana, 10. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 2,2 odstotka in trgovanje sklenil pri 1023,74 točke. Delnice NLB so po objavi poslovnih rezultatov pridobile več kot pet odstotkov, vlagatelji pa so z njimi opravili več kot 900.000 evrov prometa. Skupno je lastnika zamenjalo za 2,14 milijona evrov delnic.