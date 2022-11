Na lokalnih volitvah v uporabi več volilnih sistemov, v pomoč pri izračunih tudi matematiki

Ljubljana, 10. novembra - V Sloveniji imamo v uporabi več različnih volilnih sistemov, izračunavanje mandatov pa je lahko tudi zapleteno. Pravila in svoj pogled na to je danes predstavil profesor na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko Andrej Bauer, ki je napovedal, da bo fakulteta z državno volilno komisijo sodelovala tudi na prihajajočih lokalnih volitvah.