V knjižnici Univerze v Hirošimi razstava o Almi M. Karlin

Hirošima, 10. novembra - V Centralni knjižnici Univerze v Hirošimi je do 17. novembra na ogled razstava Končno Japonska!, ki so jo pripravili 100 let po tistem, ko je slovenska pisateljica in popotnica Alma M. Karlin obiskala Japonsko. Razstavo bodo slovesno odprli danes, ob tem pa pripravljajo še strokovno srečanje.