Slovenija bo odstopila od pogodbe o energetski listini

Ljubljana, 10. novembra - Vlada je danes sprejela pobudo za odstop od pogodbe o energetski listini. Gre za mednarodno pogodbo, ki je namenjena zaščiti tujih naložb, kot so po seji pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo, pa je skozi leta začela izgubljati na pomenu in danes so zaveze v njej preživete in zastarele. Dokončno bo o odstopu od pogodbe odločil DZ.