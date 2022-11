24ur.com: Zaposlene iz ukinjenega urada za demografijo premestili v urad za integracijo in oskrbo migrantov

Ljubljana/Maribor, 10. novembra - Zaposlene iz avgusta ukinjenega urada vlade za demografijo so trajno premestili v urad za integracijo in oskrbo migrantov, je za portal 24ur.com potrdilo ministrstvo za delo. Kot razlog premestitve so navedli kadrovsko stisko zaradi povečanega pripada zadev, povezanih z začasno razseljenimi osebami iz Ukrajine. Na premestitev se ni pritožil nihče.