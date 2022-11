Kužner ostaja v. d. direktorja zavoda za blagovne rezerve

Ljubljana, 10. novembra - Vlada je danes razveljavila odločbo prejšnje vlade z 31. maja, s katero je bil Andrej Kužner s 16. novembrom imenovan za direktorja Zavoda RS za blagovne rezerve s polnim mandatom. Kužnerja je s 16. novembrom imenovala za vršilca dolžnosti direktorja, in sicer do imenovanja novega direktorja oz. za največ šest mesecev, do 15. maja 2023.