Delež Slovencev, ki menijo, da so zdravi, po raziskavi lani zrasel

Ljubljana, 11. novembra - Delež ljudi, ki zase menijo, da so zdravi, se je v letu 2021 glede na leto prej na globalni ravni nekoliko znižal, v Sloveniji pa se je splošno dojemanje zdravja v omenjenem obdobju izboljšalo, kaže raziskava o zdravju in navadah, povezanih z zdravjem, ki sta jo opravila združenje za tržne in javnomnenjske raziskave WIN International in Mediana.