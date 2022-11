V UKC Maribor poimenovali park po kirurginji Zori Janžekovič

Maribor, 11. novembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so danes slovesno odprli spominski park, ki so ga posvetili kirurginji, univerzitetni profesorici in raziskovalki Zori Janžekovič. Mednarodni sloves je dosegla kot utemeljiteljica izvirne metode zdravljenja opeklin.