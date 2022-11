Vlada sprejela uredbo o višini dodatkov za povečan obseg dela in za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra

Ljubljana, 10. novembra - Vlada je na današnji seji sprejela uredbo o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom). Natančna merila in višine dodatkov bodo znani, ko bo uredba objavljena v uradnem listu.