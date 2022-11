V mariborski Operi premierno slovenska noviteta Tesla

Maribor, 11. novembra - Opera in Balet Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bosta danes premierno uprizorila operni muzikal Tesla. Glasbena noviteta, ki sta jo soustvarila libretist Nejc Gazvoda in skladatelj Slavko Avsenik mlajši, si za izhodišče jemlje lik izumitelja Nikole Tesle in njegovo človekoljubje. V glavni vlogi nastopa Klemen Slakonja.