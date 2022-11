Predsedniška kandidata lahko volivce nagovarjata le še danes

Ljubljana, 11. novembra - Pred nedeljskim drugim krogom volitev predsednika republike se izteka volilna kampanja, ob polnoči bo začel veljati volilni molk. Do tedaj imata predsedniška kandidata Anže Logar in Nataša Pirc Musar še priložnost za prepričevanje volivcev, naj v nedeljo pridejo na volišča in oddajo glas za enega izmed njiju.