Tatovoma za krajo v trgovinah odrejen pripor

Celje, 10. novembra - Velenjski policisti so konec prejšnjega tedna k preiskovalni sodnici privedli 47-letnega moškega in 42-letno žensko, oba državljana Bosne in Hercegovine, ki sta osumljena storitve več kaznivih dejanj velikih tatvin. Sodnica jima je odredila pripor. Za oba je policija predlagala tudi izgon iz države. Grozi pa jim do osem let zapora.