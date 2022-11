Koalicijske stranke v referendumsko kampanjo tudi s spletno stranjo 3xZA

Ljubljana, 10. novembra - Koalicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so pred referendumi o zakonih o vladi, dolgotrajni oskrbi in Radioteleviziji Slovenija (RTVS) enotno stopile v kampanjo in danes vzpostavile spletno stran 3xZA z odgovori na ključna vprašanja o zakonih, so zapisali v skupnem sporočilu za javnost. Volivce pozivajo k udeležbi na referendumih.