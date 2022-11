Komisija KZS potrdila licenco vsem klubom 1., 2. in 3. SKL

Ljubljana, 10. novembra - V preteklih dveh mesecih so potekali postopki drugega dela licenciranja moških košarkarskih klubov za tekmovalno sezono 2022/23. Kot so zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije (KZS), je komisija za licenciranje tekmovalno licenco potrdila vsem sodelujočim klubom 1., 2. in 3. SKL.