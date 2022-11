Inšpektorji v 104 gradbenih nadzorih uvedli 74 postopkov

Ljubljana, 10. novembra - Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je izvedla 104 redne nadzore nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi. Uvedla je 74 upravnih inšpekcijskih postopkov, so danes sporočili.