Warholove arhivske dokumente in katalog del podarili umetnikovi fundaciji

Zürich, 13. novembra - Fundacija Thomasa in Doris Ammann s sedežem v Zürichu je Fundaciji Andyja Warhola za vizualne umetnosti v New Yorku podarila arhivsko gradivo, povezano z Warholom, in katalog njegovih del. Zbirka vključuje fotografije in zapise, povezane z umetnikovim opusom.