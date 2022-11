Sberbank skoraj prepolovila delež premoženja v dolarjih in evrih

Moskva, 10. novembra - Največja ruska banka Sberbank, ki je bila pred rusko invazijo na Ukrajino prisotna tudi v Sloveniji, je v prvih desetih mesecih letošnjega leta skoraj prepolovila delež svojega premoženja, denominiranega v dolarjih in evrih. S tem je zmanjšala tveganja in prispevala k rasti marž, so sporočili iz banke.