Marta Bon: Pri rokometašicah me je navdušila povezanost, odločnost in samozavest

pogovarjal se je Aleksander Đurić

Ljubljana, 15. novembra - Marta Bon je bila v treh mandatih selektorica slovenske ženske rokometne reprezentance. Dolgo časa je vodila tudi Krim Mercator in do najmanjših podrobnosti pozna zdajšnji rokometni rod, ki jo je na letošnjem evropskem prvenstvu v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji naravnost navdušil.