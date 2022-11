Evropski parlament prepričljivo za vstop Hrvaške v schengen

Bruselj, 10. novembra - Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju pričakovano podprli pristop Hrvaške k schengenskemu območju, saj ta po njihovi oceni izpolnjuje vse potrebne pogoje, da postane članica območja brez mejnega nadzora. Za to je glasovalo 534 evroposlancev, 53 jih je bilo proti in 25 vzdržanih.