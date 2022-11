Na Portugalskem ob podražitvah vse več kraj živil v trgovinah

Lizbona, 12. novembra - Na Portugalskem ob podražitvah hrane beležijo porast kraj v trgovinah. Letos naj bi se njihovo število do konca leta povečalo za 40 odstotkov. Najpogostejše so kraje ribjih konzerv, olja, kruha, kave in drugih živil, je ta teden poročal portugalski tednik Expresso. Največ tovrstnih dogodkov naj bi bilo v velikih mestih, kot sta Lizbona in Porto.