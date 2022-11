Oslabljena nevihta Nicole še vedno predstavlja grožnjo Floridi

Tallahassee, 10. novembra - Orkan Nicole je po prihodu nad Florido izgubil na moči, tako da ga je ameriški center za orkane (NHC) danes opredelil kot tropsko nevihto. Prebivalcem te jugovzhodne ameriške zvezne države še vedno grozijo poplavljanje morja in vetrovi v hitrosti do 110 kilometrov na uro, ki so prisilili Naso v vnovično preložitev izstrelitve rakete Artemis 1.