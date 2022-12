Ob prelomu leta: Nekatera imenovanja in odstopi v kulturi povzročili razburjenje

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 20. decembra - Po odstopu direktorjev sta letos v.d. direktorja dobila Narodni muzej Slovenije in Javna agencija za knjigo RS (Jak), slednja v letu pred nastopom Slovenije kot častne gostje na knjižnem sejmu v Frankfurtu. Že nekaj časa pa se vlečejo slabi odnosi med zaposlenimi in vodstvom ter vodstvom Moderne galerije in ministrstvom za kulturo.