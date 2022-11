Dars bo za merjenje uporabniških izkušenj v štirih letih namenil skoraj 600.000 evrov

Ljubljana, 10. novembra - Dars bo za merjenje uporabniških izkušenj uporabnikov avtocest in hitrih cest v štirih letih odštel 582.000 evrov, izhaja iz objave na portalu javnih naročil. Pogodbo za informacijsko rešitev za to storitev je podpisal z družbo Episcenter, ki mora v pol leta izdelati rešitev za anketiranje ter jo štiri leta upravljati in vzdrževati.