Koalicijske poslanske skupine v bran Fajonovi, ob SDS podporo interpelaciji napovedala NSi

Ljubljana, 10. novembra - Podporo interpelaciji zunanje ministrice Tanje Fajon so danes v državnem zboru v razpravi poslanskih skupin poleg SDS napovedali tudi v NSi. V koalicijski poslanskih skupinah Gibanje Svoboda, SD in Levica pa so poudarili, da so očitki neutemeljeni, in napovedali podporo ministrici. SDS so med drugim očitali zlorabo instituta interpelacije.