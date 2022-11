Orlando Magic uspešno zaustavil Dončića

Orlando, 10. novembra - Košarkarji Dallas Mavericks, katerih prvi zvezdnik v severnoameriški ligi NBA je Luka Dončić, so tokrat gostovali na Floridi pri Orlando Magic. Gostitelji so zmagali s 94:87, ključ do zmage pa je bila dobra obramba nad Slovencem. Dončić je tokrat v 35 minutah dosegel "le" 24 točk, tako da je vodilni strelec lige prvič v sezoni ostal pod 30 točkami.