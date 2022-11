Vrednost industrijske proizvodnje septembra nižja

Ljubljana, 10. novembra - Skupna vrednost industrijske proizvodnje v Sloveniji je bila septembra za 2,5 odstotka nižja kot avgusta, in sicer zaradi padca v predelovalnih dejavnostih in v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. V medletni primerjavi je bila skupna vrednost proizvodnje nižja za 0,2 odstotka, je danes objavil državni statistični urad.