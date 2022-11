V sklopu trajnostne iniciative rokometnega EP za ženske zasaditev dreves

Ljubljana, 10. novembra - Pred osnovno šolo Mirana Jarca v Ljubljani sta danes ljubljanski župan Zoran Janković in predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac skupaj zasadila še zadnje, 16. drevo v sklopu trajnostne iniciative rokometnega evropskega prvenstva za ženske. Tega Slovenija skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo gosti med 4. in 20. novembrom.