Dela iz umetniške zbirka Paula Allena na dražbi presegla milijardo dolarjev

New York, 10. novembra - Dela iz zbirke pokojnega soustanovitelja Microsofta Paula Allena so v sredo na dražbi dosegla zgodovinski znesek milijardo dolarjev, so sporočili iz avkcijske hiše Christie's. Rekordne zneske so dosegla dela Van Gogha, Cezanna, Gauguina, Seurata in Klimta.