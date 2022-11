Mariboru kazen 2250 evrov

Ljubljana, 10. novembra - Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je po 16. krogu Prve lige Telemach Mariboru zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev naložil 2250 evrov kazni. Nešportno in neprimerno so se vedli tudi navijači Mure in Olimpije. Črno-bele je tako doletela kazen 750, Ljubljančane pa 250 evrov.