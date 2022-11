DZ začel interpelacijo Fajonove, ta svojo vlogo vidi v zaščiti ugleda slovenske diplomacije

Ljubljana, 10. novembra - Poslanci so začeli z obravnavno interpelacije o delu in odgovornosti ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon. Ta je pred začetkom seje dejala, da je ob nastopu funkcije zaprisegla, da bo spoštovala ustavo, interpelacija pa da jo je očitno doletela, ker je poskušala vrniti ugled diplomaciji in Sloveniji.