Finska in Švedska lahko računata na podporo Madžarske pri vstopu v Nato

Budimpešta, 10. novembra - Finska in Švedska lahko računata na to, da bo Madžarska podprla njun vstop v Nato, je v sredo izjavil vodja kabineta madžarskega premierja Gergely Gulyas. Njun pristop bi Budimpešta lahko ratificirala do konca leta, s tem pa bi Turčija ostala edina ovira na poti nordijskih držav v zavezništvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.