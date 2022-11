Razstava v Galeriji Škuc z razmislekom o skupnostih onkraj kapitalizma

Ljubljana, 10. novembra - V Galeriji Škuc bodo drevi odprli razstavo Delo v nastajanju. Razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma. Projekt in razstava izpostavljata prekaren oz. nevaren socialno-družbeni položaj, v katerega je potisnjen sodobni delavec. Razstava vzpostavlja začasno točko podpore in vstopno točko v proces odučenja krivičnih in škodljivih struktur dela.