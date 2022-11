Slovenjgraški svetniki na zadnji seji v tem mandatu potrdili tretji rebalans

Slovenj Gradec, 10. novembra - Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so na zadnji seji v tem mandatu v sredo potrdili tretji rebalans letošnjega občinskega proračuna in se seznanili s poročilom nadzornega odbora. Prav tako so dali zeleno luč za dodatne dejavnosti zavoda Spotur. V iztekajočem se mandatu so se svetniki sestal na 37 rednih, 24 dopisnih in eni izredni seji.