Ob Slovaški, Švici in Španiji po dvojicah do zmage še ZDA

Glasgow, 10. novembra - Na finalnem turnirju teniškega pokala Billie Jean King v Glasgowu so se danes zmag veselile Slovaška v dvoboju z Belgijo, Švica proti Italiji in Španija proti Kazahstanu. V dvoboju med Poljsko in ZDA so Američanke slavile šele po odločilni igri dvojic, ko sta bili uspešni Coco Gauff in Caty McNally.