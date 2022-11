Newyorške borze končale globoko pod izhodiščem

New York, 9. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili krepko v rdečem. Na vlagatelje so vplivali rezultati vmesnih volitev v ZDA, padec vrednosti delnic pa so še zlasti spodbudili močni pretresi na trgu kriptovalut, na katerem so bitcoin in druge digitalne valute zabeležile velik padec vrednosti, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.