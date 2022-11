Kranjski županski kandidati na TVS o možnostih hitrejšega reševanja izzivov

Ljubljana/Kranj, 9. novembra - Kranjski županski kandidati so na nocojšnjem predvolilnem soočenju na Televiziji Slovenija spregovorili o izzivih prekomernega priseljevanja tujcev, pomanjkanja stanovanj in ureditve sodobne avtobusne postaje. Izzivalci aktualnega župana so prepričani, da bi bili sami na njegovem mestu bolj proaktivni in da bi lahko pospešili postopke.