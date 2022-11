ACH nemočen v Perugii

Perugia, 9. novembra - lovenski odbojkarski prvaki, ekipa ACH Volleyja, so v prvem krogu lige prvakov v gosteh pričakovano izgubili proti prvemu favoritu skupine E, Perugii. Eni največjih favoritov za končno zmago v ligi so pokazali, da imajo široko klop, z mešano postavo so Ljubljančane premagali s 3:0 (19, 16, 19).