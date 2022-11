Trump naj bi za volilne poraze krivil tudi Melanio

New York, 9. novembra - Potem ko na torkovih volitvah sredi predsedniškega mandata v ZDA ni prišlo do napovedanega republikanskega vala, v stranki rastejo napetosti med bivšim predsednikom Donaldom Trumpom in drugimi. Trump naj bi za polomijo v Pensilvaniji krivil celo svojo soprogo in nekdanjo prvo damo Melanio Trump.