Poslanske skupine zadovoljne z izkupičkom koalicijskega vrha, v SD in Levici pričakujejo boljšo vključenost pri pripravi reform

Brdo pri Kranju, 9. novembra - Vodje koalicijskih poslanskih skupin so zadovoljni z izkupičkom današnjega koalicijskega vrha, kjer so opravili analizo dosedanjega dela in spregovorili o načrtih za prihodnost. V SD in Levici pa predvsem v luči teh pričakujejo tudi več posluha za koalicijske partnerje pri vsebinskih usklajevanjih in pripravi prihajajočih reform.