Koalicija na vrhu ugotavljala, da je nekaj zavez že izpolnjenih

Brdo pri Kranju, 9. novembra - Poslanci in ministri vladnih strank Gibanje Svoboda, SD in Levica so se danes sestali na prvem rednem koalicijskem vrhu. Kot je v izjavi za medije dejal premier Robert Golob, so se seznanili z opravljenim delom. Nekateri koalicijski cilji so že realizirani, druge so začeli izpolnjevati, je dejal in pozval na prihajajoče volitve in referendume.