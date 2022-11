Ministrica Šinko o pomembnosti zadružnih sistemov

Ljubljana, 9. novembra - Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko se je s predstavniki Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja udeležila regijskega posveta Zadružne zveze Slovenije. Govorili so o načrtu skupne kmetijske politike, aplikaciji Sopotnik, subvencijski kampanji in izplačilih za kmete, ministrica pa je poudarila pomembnost zadružništva.