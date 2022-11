Predstavniki gospodarstva in šolstva za večjo povezljivost med sferama

Ljubljana, 9. novembra - V luči pomembnih izzivov, ki so pred nami, kot sta zeleni prehod in digitalizacija, bo povezljivost institucij znanja in gospodarstva še toliko bolj pomembna, je bil eden od poudarkov okrogle mize, na kateri so mnenja o pomenu višjega strokovnega izobraževanja za gospodarski razvoj soočili predstavniki gospodarstva in izobraževalne sfere.